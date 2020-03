Il 'GF Vip' continua. Alfonso Signorini ai concorrenti: “La vita alla fine trionfa”

(GF Vip, Alfonso Signorini ai concorrenti: “La vita alla fine trionfa”)

Il Grande Fratello Vip è tra i pochi programmi di intrattenimento che Mediaset ha lasciato in onda in un momento che ha richiesto il cambiamento radicale dei palinsesti per dare ampio spazio all’informazione in tema di emergenza sanitaria. E anche mercoledì 18 marzo il reality ha trasmesso la sua 17esima diretta televisiva dagli studi milanesi, dove Alfonso Signorni ha condotto una nuova puntata aperta nel segno della drammatica situazione in cui versa tutta l’Italia.

“Aprendo la finestra di casa mia, mi sono fermato a guardare il cielo che era di un azzurro meraviglioso”, ha detto collegandosi con la Casa di Cinecittà: “La primavera sta esplodendo. La natura fa il suo corso, veniva proprio voglia di respirare a pieni polmoni. Dall'altra parte, c'è il Coronavirus che sta piegando l'Italia e il mondo. C'è un contrasto profondo. Ogni giorno riceviamo notizie drammatiche, molto pesanti. Gli italiani stanno reagendo bene ma sono turbati, in ginocchio. Il numero dei deceduti è aumentato”. Ai concorrenti, poi, è stata mostrata la foto di un bimbo nato in questi giorni: "Alla fine la vita trionfa", ha commentato il conduttore: "Nessuno immaginava che saremmo arrivati a questo punto".

GF Vip, eliminati Fabio Testi e Valeria Marini

Per quanto attiene alla gara, Fabio Testi è stato il primo eliminato della puntata che ha visto anche l’uscita di scena di Valeria Marini con una seconda eliminazione decisa da una votazione tra i concorrenti rimasti che hanno indicato chi volevano salvare. Sossio Aruta è stato quello che ha ottenuto più voti, diventando così il primo finalista del Grande Fratello Vip 2020 che terminerà mercoledì 8 aprile. In nomination Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez.