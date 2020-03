GF Vip e Coronavirus, cosa succede ora? Gli scenari previsti per le prossime puntate

Le inevitabili modifiche dei palinsesti televisivi attuate in seguito alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus rendono incerta anche la consueta modalità di messa in onda del Grande Fratello Vip.

Dopo la sospensione de ‘Le Iene’ e ‘Quarta Repubblica’ per casi di positività al virus e quella di ‘Domenica Live’, ‘Verissimo’, e ‘#CR4 La repubblica delle donne’ per garantire un’informazione costante e diretta sull’emergenza sanitaria, anche il reality di Canale 5 potrebbe subire dei cambiamenti, ipotizzati dal sito 361Magazine molto vicino ad Alfonso Signorini che del programma è autore e conduttore.

GF Vip e Coronavirus, cosa cambia? Le possibili modifiche

Al momento l’unica certezza riguardante il Grande Fratello Vip è che andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di mercoledì almeno per due settimane (così da evitare la concorrenza con un gigante della tv italiana come il 'Commissario Montalbano' in onda lunedì su Rai Uno), salvo decisioni in corsa nelle prossime ore. Per il resto, sono diversi i nodi da sciogliere in una situazione straordinaria come quella in cui versa tutta l’Italia, a partire dalla comunicazione ai concorrenti ancora in gara nella Casa (già informati nei giorni scorsi sulla situazione) degli ultimi sviluppi sulle misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio, fino alla conduzione della diretta televisiva.

Secondo 361Magazine, dunque, vista la situazione di tale criticità, non si sa se continuare a tenere all’oscuro della situazione reale i concorrenti del GF Vip. Inoltre, viste le disposizioni che limitano al massimo gli spostamenti dei cittadini in tutta Italia, se l’assenza di pubblico in studio è pressoché scontata, meno lo è la presenza in studio dello stesso Alfonso Signorini e degli opinionisti Wanda Nara e Pupo. La produzione, pertanto, starebbe valutando l’ipotesi che il conduttore possa collegarsi dall’hotel in cui alloggia nella Capitale.