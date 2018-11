Il fidanzato di Jane a Domenica Live: “Dopo l'eliminazione non è tornata a casa”

Gianmarco Amicarelli è stato ospite nella puntata del 25 novembre di Domenica Live e ha raccontato cosa è accaduto tra lui e Jane da giovedì - giorno dell'eliminazione sell'attrice dal reality - ad oggi.

“Jane dopo l’eliminazione non ha chiarito con me, non è tornata a casa, ci siamo sentiti per telefono 5 minuti venerdì e mi ha chiesto altri giorni per pensare”.

Jane si è fatta sentire solo per telefono, 5 minuti, ma ancora non ha incontrato Gianmarco. "Ho cercato di capire attraverso i suoi atteggiamenti cosa prova, ha detto che rifarebbe tutto e mi è sembrata molto sicura".

"Sto molto male, non posso dimenticare gli anni vissuti con lei", ha aggiunto, visibilmente sofferente, Amicarelli.