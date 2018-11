GF Vip, Giulia crolla: "Sto male, perché non accetto la leggerezza"

(Nel video in alto, lo sfogo di Giulia Provvedi)

E' una giornata segnata dalle lacrime quella di Giulia Provvedi, che ieri sera, durante l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip', è venuta a sapere di una presunta notte brava vissuta dal fidanzato, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini, nella discoteca Hollywood di Milano.

Difficile trovare distrazioni per la cantante, il pensiero va sempre alla pessima notizia ricevuta in diretta. E si sfoga con i coinquilini: "Quando ami metti in discussione tutto", spiega piangendo, e dice che il ragazzo avrebbe potuto evitare la sua bravata, conoscendo le dinamiche del mondo dello spettacolo, "Io credo che lui potesse evitarlo, perché si sa come sono le persone. L'età non c'entra nulla. Io ho 24 anni e lo rispetto".

Martina prova a farla ragionare: "Lui forse lo ha fatto perché l'ha presa alla leggera". Ma Giulia non ci sta: "Io credevo fosse l'uomo per me, non vedevo nessun altro. Io non permetto la leggerezza, perché io ci sto male".

Poi interviene Jane, che invita la ragazza ad abbassare i toni, lasciandole intendere che non può sapere cosa c'è di vero dietro ad un pettegolezzo che potrebbe fermarsi ad essere tale. "Giulia preserva il tuo rapporto", le dice. "Sei forte abbastanza per farlo ancora". E Francesco Monte chiosa: "Quando uscirai scoprirai come stanno davvero le cose e vi ci farete una risata sopra".

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, la storia d'amore

Giulia e Pierluigi, legati da un anno e tre mesi, sono sempre apparsi molto innamorati, tanto che in queste settimane di reclusione di lei nella Casa, lui le ha inviato un romantico messaggio "aereo": "Amore ci sono sempre, ti amo", c'era scritto. Poi però l'attacco di Deianira Marzano, testimone oculare della nottata in discoteca che avrebbe vissuto il calciatore: "Il 28 ottobre mi trovavo all’Hollywood con i miei amici e sapete chi c’ho trovato? Pierluigi Gollini. Lui era al locale con i suoi compagni di squadra e c’ha provato tutta la sera al tavolo dove ero anche io. Lui non solo ha fatto lo scemo con tutte, ma a fine serata con una bruna si è messo a ballare in atteggiamenti molto intimi. Conclusa la serata si è messo il cappuccio in testa e con questa bruna si è allontanato dal locale".