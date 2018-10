Gf Vip, il messaggio hot di Giulia Provvedi al fidanzato: “Le voglie qui non si attutiscono”

Nella casa del Grande Fratello Vip gli argomenti scarseggiano e si passa ai discorsi trasgressivi, è Silvia Provvedi ad ammetterlo, durante uno sfogo, a sfondo hot, della sorella Giulia.

Mentre le Donatella sono in giardino, in compagnia di Giulia Salemi e Martina Hamdy, Giulia Provvedi coglie l’occasione per mandare un messaggio al suo fidanzato Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta.

“Amore, questo messaggio è per te”, esordisce la ragazza. “So che sono un po’ irrequieta e un po’ focosa. Mi hanno detto che sono sexy, quindi amore, tornerò anche sexy”.

Poi, però, passa uno stormo di uccelli nel cielo e Giulia Provvedi si lascia andare ad un discorso a luci rosse: “Ecco, se vi dicono che il Grande Fratello attutisce le voglie non è affatto vero”, rivolgendosi non solo al fidanzato, ma anche al pubblico in studio. E poi: “Qui, ecco, quanti ne volete. E poi quando non ci pensi più, ecco che iniziano a volare e ti torna il pensiero”, conclude ridendo e indicando gli uccelli in cielo.