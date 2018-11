Gf Vip, Giulia Provvedi in lacrime per il presunto tradimento del fidanzato

(Nel video sopra il confronto tra Giulia e Silvia sulle dichiarazioni riguardo al presunto tradimento di Gollini)

Doccia gelata per Giulia Provvedi nell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip. La gemellina delle Donatella è stata messa al corrente di alcune dichiarazioni circolate sul web negli ultimi giorni che riguardano un presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini. Gli autori hanno chiamato la sorella Silvia nella led room per mostrarle gli articoli usciti in rete sullo scottante argomento, a lei il duro compito di avvisare Giulia.

"Devo dirti una cosa, non piangere - ha provato subito a tranquillizzarla in salotto, ma la notizia era troppo pesante per riuscirci - Mi hanno fatto vedere degli articoli dove una blogger dice di aver visto Pier all'Hollywood (una nota discoteca di Milano, ndr) in compagnia di qualche ragazza. Lei avrebbe visto lui che ci ha provato con una ragazza. Ha fatto un post su Instagram su questo e ci sono articoli che ne parlano. Non ci sono foto, non ci sono video".

Impossibile per Giulia trattenere le lacrime: "Sto così male, non voglio dire niente". Quasi doveroso l'intervento di Alfonso Signorini dallo studio: "So che sei un leone in gabbia adesso, ma dai retta a una persona che fa questo lavoro da tanti anni. Il gossip bisogna prenderlo con le pinze e tu lo sai meglio di me. Può essere vero come no, il tuo ragazzo non ha rilasciato nessuna dichiarazione, bisognerebbe sentire la sua opinione e questo non è stato fatto. Probabilmente dopo quello che è stato affrontato stasera lo farà, ci auguriamo. Tu in quetso momento non devi trarre conclusioni. Potrebbe essere vero, certo, ma potrebbe anche non essere vero. Non affrontare questa cosa in modo drammatico, prendila come una riflessione ma una riflessione che non è supportata dalla realtà".

Messaggio ricevuto, Giulia si asciuga le lacrime e va avanti, anche se il dubbio è atroce: "Non me l'aspettavo, mi fa male. Non dico nulla perché non c'è una verità, ma mi fa male anche solo leggere degli articoli. Sono arrivata qui forte, insieme a mia sorella, e non mollo adesso".