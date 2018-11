Gf Vip, Giulia Provvedi tradita dal fidanzato? La segnalazione bomba

"Come ben sapete io non accetto le prese in giro ed infatti ho una piccola bomba". Deianira Marzano, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, esordisce così in una Instagram Stories pubblicata alcune ore fa, in cui afferma di aver visto Pierluigi Gollini, fidanzato della gieffina Giulia Provvedi, appartarsi con un'altra donna durante una serata in discoteca a Milano.

Giulia e Pierluigi, legati dal 2017, sono sempre apparsi molto innamorati, tanto che in queste settimane di reclusione di lei nella Casa, lui le ha inviato un romantico messaggio "aereo": "Amore ci sono sempre, ti amo", c'era scritto. Oggi però l'attacco di Deianira: "Il 28 ottobre mi trovavo all’Hollywood con i miei amici e sapete chi c’ho trovato? Pierluigi Gollini - dice la influencer - Lui era al locale con i suoi compagni di squadra e c’ha provato tutta la sera al tavolo dove ero anche io. Lui non solo ha fatto lo scemo con tutte, ma a fine serata con una bruna si è messo a ballare in atteggiamenti molto intimi. Conclusa la serata si è messo il cappuccio in testa e con questa bruna si è allontanato dal locale".