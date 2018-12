Gf Vip, "Dicono che fai le cose sporche con Francesco": cosa si sono dette Giulia e Fariba

(Nel video sopra il discorso tra Giulia e la mamma Fariba)

Tana per Giulia Salemi e Fariba. Il botta e risposta in persiano della settimana scorsa è costato caro all'influencer, eliminata in semifinale dopo un televoto lampo arrivato per aver trasgredito il regolamento (la mamma le ha riportato notizie fuori dalla Casa senza far capire a nessuno cosa si stessero dicendo).

Il Grande Fratello ha tradotto tutto e lo ha mostrato durante la puntata di lunedì. Aveva iniziato Giulia, giorni prima in Casa, a rivolgersi in persiano alla mamma, chiedendole se si stava comportando bene. La risposta è arrivata quando si sono incontrate lunedì scorso: "Non bere perché stanno dicendo che sei un'ubriacona. Non attaccarti troppo a lui sotto le coperte perché dicono che fai le cose sporche". Diktat, più che consigli, infine il messaggio per Francesco: "Digli di parlare ai suoi amici che ce l'hanno con te, digli di dire che ti ama".

Una conversazione che aveva infastidito Monte già una settimana fa e che durante la puntata di lunedì non ha certamente fatto fare una bella figura a madre e figlia.