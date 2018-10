Gf Vip, nella notte il bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Alla fine il tanto atteso bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi è arrivato. I due si punzecchiavano da settimane, lei attendeva che il tarantino facesse quel passo. Poi i due avevano iniziato con un gioco di baci rubati in confessionale, ma nella notte, il bacio, quello vero, c’è stato.

Il primo bacio (vero) tra Giulia Salemi e Francesco Monte

Il primo bacio, freddo e tutt’altro che passionale, tra Monte e Salemi, è arrivato nel corso del gioco di ‘obbligo e verità’ che il Grande Fratello ha organizzato per il sabato sera dei vip. Un bacio davanti al quale tutti i concorrenti hanno esultato, non senza imbarazzo per Francesco e Giulia che sono rimasti pietrificati sul divano. Nella notte, però, come Il Vicolo delle News ha documentato con un video estratto dalla diretta di Mediaset Extra, il bacio – quello vero – c’è stato.

Prima Francesco Monte si è messo a dormire su un materasso ai piedi del letto di Giulia Salemi, poi le si è avvicinato e i due hanno ripreso a discutere. La ragazza avrebbe chiesto a Monte di mettere fine a quella situazione ambigua: o amici o qualcosa di più. Ed è a questo punto che è scattato il bacio passionale sotto le coperte.

E’ ufficialmente nata una coppia nella casa del Gf Vip? Sicuramente lunedì sera, i due ragazzi dovranno dare qualche spiegazione in più a Ilary e Alfonso.

Di seguito il video del bacio durante il gioco 'obbligo o verità':