GF Vip, Giulia Salemi si sfoga: "Francesco non vuole baciarmi"

(Nel video in alto, lo sfogo di Giulia Salemi)

Ma insomma, arriverà o no questo tanto atteso primo bacio tra Giulia Salemi e Francesco Monte? La influencer italo-iraniana e l'ex tronista appaiono ogni giorno più complici ma, nonostante qualche coccola, il feeling sembra più proiettato verso una bella amicizia.

A mostrarsi reticente è soprattutto Monte, che, prima di lasciarsi andare ad un coinvolgimento anche fisico, vuole essere certo dei suoi sentimenti. Giulia, dal canto suo, ammette che non vede l'ora di baciare il bel tarantino.

"Io sono una che segue il suo istinto", spiega al coinquilino Stefano Sala durante una chiacchierata in giardino. "E allora perché non lo hai ancora baciato?", chiede lui. "Devo farlo io?", risponde "Io lo avrei già fatto per come sono. Non vedi che faccio battute in continuazione? Ma rispetto la sua scelta. Anzi ho paura, perché non voglio restare coinvolta in qualcosa che non esiste, non voglio dare più di quanto ricevo e non voglio farmi strane illusioni"

"Francesco per me è due persone: c'è un Francesco essere umano che per me è fondamentale ed un punto di vista e io sono pazza di lui, e poi c'è un Francesco dal punto di vista sentimentale. Ma a prescindere da questo, fattore su cui in puntata spingono molto, per me Francesco è i importante a prescindere da un bacio. Io so che lui c'è e ci sarà sempre per me, così come io ci sono e ci sarò sempre per lui".