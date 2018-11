Gf Vip, delusione per Giulia Salemi: il "due di picche" di Monte in Suite

(Nel video sopra Giulia e Francesco nella Suite)

Cane e gatto. Francesco Monte e Giulia Salemi non riescono proprio a non punzecchiarsi, finendo la maggior parte delle volte a discutere animatamente. Neanche la serata in Suite è riuscita a farli avvicinare, o almeno non come sperava l'influencer, delusa per l'occasione sprecata.

A cena i toni cambiano drasticamente quando tornano a parlare dei contrasti nati in Casa negli ultimi giorni, con lei che chiedeva più attenzioni e lui che le ha detto apertamente di non essere coinvolto a tal punto. "Prima hai voluto fare pace con me per stemperare la situazione o perché hai capito che ti sei fatta un viaggio inutile?" chiede lui diretto, ma la domanda lascia Giulia atterrita, che poi risponde: "Mi sento sempre attaccata".

L'ennesima serata passata a discutere. "Il mio concetto di Suite era tu sbronzo marcio, io anche e ci divertivamo come matti" confessa Giulia e dopo qualche minuto si abbracciano sul letto. "Dovevi farmi ubriacare di più - ironizza Monte - Stordito eravamo costretti a dormire qui". Ciliegina sulla torta una canzone che a Giulia ricorda la mamma e via alle lacrime: "Cosa c'entra questa canzone adesso? La Suite doveva essere un premio, invece sono devastata". Per lei, però, arrivano le coccole di Francesco... Ma niente di più.