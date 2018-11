Gf Vip, Giulia Salemi: "Spero che mia madre si faccia da parte"

(Nel video sopra Giulia si confida con Andrea)

E' maturata molto Giulia Salemi in questi mesi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, oltre ad aver trovato una persona speciale. Il rapporto con Francesco Monte sembra aver finalmente imboccato la strada giusta e l'influencer non vuole perderlo per nessuna ragione. Nemmeno per la mamma Fariba, che in questa edizione ha mostrato più di una volta di essere un po' ingrombante nella vita della figlia.

"Spero che mia mamma capisca che è giusto, per la mia crescita e il mio benessere, che si faccia da parte un pochino - ha confidato ad Andrea Mainardi - che mi faccia proseguire da sola la mia vita. Esserci ok, ma senza essere invasiva. Un po' mi sento in colpa per paura di ferirla, io per non ferire l'altro vivo male le situazioni, mi faccio mille ragionamenti, ho mille perplessità e insicurezze, ma è giusto che io cerco di inseguire la mia felicità. Chi ti ama rispetta la tua volontà, soprattutto un genitore".