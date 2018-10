Gf Vip, Giulia in lacrime per il papà

(Nel video sopra le confidenze tra Giulia e Martina)

Sta nascendo una bella amicizia tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. Le due trascorrono molto tempo insieme e le confidenze diventano sempre più intime.

Questa mattina, in giardino, Giulia si è messa a nudo svelando di aver avuto una relazione con un uomo più grande di lei che l'ha illusa e lasciata per un'altra donna, poi lo sfogo sulla separazione dei genitori e il rapporto difficile con il papà durante l'adolescenza: "Ora ho un equilibrio con entrambi, però è difficile".

Impossibile per lei trattenere le lacrime, ma a consolarla ci pensa Martina: "Pensa che sei fortunata perché riesci a ricevere l'amore di entrambi. Tua mamma è felice in questo momento e anche tuo papà, ti vedono realizzata. Nonostante il loro distacco, sono sicura che sei felice dell'amore che ti hanno donato. Ringraziali perché ti vogliono bene anche se non sono riusciti a restare insieme".