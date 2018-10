Gf Vip, Giulia Salemi risponde in diretta a Cecilia Rodriguez: che stoccata

Difficile mantenere la calma per Giulia Salemi davanti alle parole al vetriolo che Cecilia Rodriguez le ha riservato qualche giorno fa a "Casa Signorini". La sorella di Belen, ex storica di Francesco Monte - sempre più vicino in Casa a Giulia - l'ha accusata di aver ronzato intorno a tutti gli uomini della sua famiglia, da Andrea Iannone al fratello Jeremias, senza risparmiare nemmeno Monte, allora suo fidanzato.

Chiamata in Confessionale da Ilary, Giulia ha risposto da subito in maniera piccata: "Sono abbastanza sconvolta. Io personalmente non ho mai detto che Iannone ci ha provato con me. Quella notizia è uscita 4 anni fa, una sera che ci siamo trovati insieme a un evento, ma non c'è mai stato niente. E con Jeremias non ho mai avuto una relazione. C'è stata una simpatia che non si è mai evoluta in niente".

Parlando di Monte, poi, ha perso le staffe: "Io Francesco lo conoscevo già da prima ma non ci ho mai provato. Non ci ho mai provato con un ragazzo fidanzato. Non devo rispondere a Cecilia, se lei ha queste idee su di me non so che fare. Mi dispiace essere giudicata quando io non giudico mai. Abbiamo anche trascorso qualche giorno insieme e pensavo che la simpatia fosse reciproca".

Fuoco e fiamme a distanza tra le due, mentre in salotto Monte ammutolisce.