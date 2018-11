Gf Vip, Giulia disperata dopo le voci di tradimento: la replica di Gollini

Durante la puntata di lunedì, Giulia Provvedi è stata messa al corrente di alcune scottanti dichiarazioni circolate sul web negli ultimi giorni che riguardano un presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini.

La segnalazione è arrivata dall'ex naufraga Deianira Marzano, che nelle sue Instagram Stories ha rivelato di aver visto il portiere dell'Atalanta, fidanzato da un anno con la gemellina delle Donatella, provarci con una ragazza in un noto locale di Milano, scatenando il gossip più velenoso. Nonostante le rassicurazioni di sua sorella Silvia e l'intervento di Alfonso Signorini, che da "esperto" le ha consigliato di prendere queste voci con le pinze, Giulia in Casa è assalita dai dubbi e continua a piangere.

La replica di Gollini è arrivata puntuale, ma sempre sui social. "Giulia sei fortissima, così come lo è il nostro amore - ha scritto il calciatore in una stories con una loro bellissima foto - Ti amo e non vedo l'ora di riabbracciarti. Ti aspetto". Nessun riferimento dunque ai rumors che lo riguardano, solo parole d'amore per la sua fidanzata. Sarà difficile che accetti l'invito da parte di Ilary Blasi di chiarire personalmente la vicenda lunedì prossimo, ma considerando lo stato d'animo di Giulia prima o poi qualche spiegazione dovrà dargliela.