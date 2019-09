Grande Fratello Vip 2019: quando comincia, cast, conduttore e cosa c'è da sapere

Work in progress per il Grande Fratello Vip 2019. Dopo le prime tre edizioni condotte da Ilary Blasi, la produzione sta lavorando alla messa a punto della quarta, che questa volta vedrà debuttare al timone Alfonso Signorini, già opinionista di lungo corso del reality show di Canale 5.

Quando comincia il Grande Fratello Vip 2019

Non è stata ancora comunicata una data ufficiale, ma il tam tam mediatico e i lavori già in corso da parte degli autori lasciano intendere che la messa in onda avverrà tra l'autunno e l'inverno. Più precisamente - secondo quanto riporta TVBlog - l'ultimo lunedì del mese di ottobre.

Opinionisti Grande Fratello Vip 2019

Non è stato ancora annunciato alcun nome ufficiale. A sedere sull'ambito scranno è stato fino ad oggi solamente Alfonso Signorini, ma non è ancora chiaro a chi lascerà il suo posto.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2019

Rebus totale sul cast. E' TvBlog, sito specializzato in tematiche televisive, a comunicare quali sono i nomi che circolano dietro le quinte. Si tratta di Antonella Elia, conduttrice e già concorrenti di 'Isola dei Famosi e Tale e Quale Show'; Michele Cucuzza, indimenticato conduttore della Vita In Diretta e attualmente impegnato a Tele Norba; Adriana Volpe, conduttrice; Paola Di Benedetto, modella, ex Madre Natura di 'Ciao Darwin' ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi.

Il format di Grande Fratello Vip

Semplicemente la casa più spiata d'Italia. I partecipanti, come nella versione originale del programma, vivono chiusi all'interno di un appartamento e sono spiati 24 ore su 24 dalle telecamere sparse in giro per le stanze, ma stavolta ad essere ingaggiati sono personaggi famosi.

Gli inquilini non possono avere alcun contatto con l'esterno, se non su autorizzazione eccezionale della produzione. E' vietato portare con sé telefoni, cd, televisori (ad esclusione dei monitor gestiti dagli autori).

Appuntamento fisso per i concorrenti è il "confessionale", una stanza isolata dalle onde sonore in cui possono interfacciarsi direttamente con il Grande Fratello per spiegare l'andamento del gioco e il loro stato d'animo.

Ogni 7 giorni, i vip devono affrontare una prova settimanale: in caso di superamento, otterranno un budget più alto per la spesa.

In caso di sconfitta durante le nomination (votazioni in cui il pubblico a casa decide chi eliminare) o violazioni del regolamento, i concorrenti vengono eliminati dal programma, e vince l'unica persona rimasta in gioco alla fine del reality.