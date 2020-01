Grande Fratello Vip, chi è Ivan Gonzalez: lavoro e vita privata del concorrente

Chi è Ivan Gonzalez tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? Per scoprire tutto quello che c'è da sapere modello spagnolo, dalle informazioni biografiche a quelle professionali, ecco una scheda che fornisce tutti i dettagli. Il reality show di Canale 5 al via mercoledì 8 gennaio 2020 con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti.

Chi è Ivan Gonzalez: lavoro

Modello e personaggio televisivo, Ivan è nato a Jerez De La Frontera (Spagna) il 17 gennaio 1992. Ha iniziato a lavorare nella moda da giovanissimo anche per grandi marchi come Diesel e Stone Island. Attualmente è anche un influencer da oltre un milione di follower su Instagram.

Chi è Ivan Gonzalez: vita privata

La sua vicenda famigliare non è delle più serene: la madre si è rifatta una vita a Siviglia con un uomo che non è il padre di Ivan e lo ha affidato ai nonni Victoria e Juan. Una volta diventato maggiorenne il ragazzo ha voluto incontrare il padre biologico con cui oggi non ha alcun rapporto. Quanto alla sua vita sentimentale, oggi il modello è single dopo la fine della sua storia d'amore con Sonia Pattarino, conosciuta grazie al programma ‘Uomini e Donne’ in cui ha partecipato come tronista. Durante la permanenza a ‘Temptation Island Vip’ in qualità di tentatore ha stretto un legame speciale con Valeria Marini.

Ivan Gonzalez, partecipazione altri reality

E’ stato corteggiatore e tronista a ‘Mujeres y Hombres’ e concorrente di ‘Supervivientes’, versioni spagnole di ‘Uomini e Donne’ e ‘L’Isola dei Famosi’. E’ stato tentatore a Temptation Island Vip nel 2018.

Ivan Gonzalez, concorrente del Grande Fratello Vip: foto (crediti Instagram)