Grande Fratello Vip 3, svelato il cast ufficiale: tutti i concorrenti, da Monte a Eleonora Giorgi

Cast ultimato. E' tutto pronto per la prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza su Canale 5. Al timone confermatissima la conduttrice Ilary Blasi, mentre sulla poltrona degli opinionisti siederà ancora una volta Alfonso Signorini. Nella Casa, invece, 16 concorrent pronti a farsi spiare h24 in diretta nazionale.

Quest'anno la mitica Porta Rossa si aprirà lunedì 24 settembre. Ecco i protagonisti: Fabio Basile, 23 anni, judoka (nonostante l'alert lanciato da Federjudo ed esercito); Eleonora Giorgi, 64 anni, attrice; Elia Fongaro, 27 anni, modello professionista; Giulia Salemi, 25 anni, influencer; Maurizio Battista, 61 anni, comico Martina Hamdy, 24 anni, volto di meteo.it sui canali Mediaset; Ivan Cattaneo, 65 anni, cantautore e pittore; Enrico Silvestrin, 46 anni, speaker, presentatore, attore, musicista; Silvia e Giulia Provvedi, 24 anni, performer e cantanti (Le Donatella); Francesco Monte, 30 anni, attore, modello, influencer; Jane Alexander, 45 anni, attrice, presentatrice, modella; Walter Nudo, 48 anni, creativo; Benedetta Mazza, 28 anni, conduttrice e showgirl; Stefano Sala, 28 anni, modello professionista e attore; Lisa Fusco, 39 anni, soubrette; Andrea Mainardi, 35 anni, chef.