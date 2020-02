Carlotta Maggiorana dice addio al Grande Fratello Vip

(nel video il momento in cui Carlotta Maggiorana comunica la sua decisione)

Carlotta Maggiorana è fuori dal Grande Fratello Vip. L'ex Miss Italia, salvata ancora una volta dal televoto, ha deciso di ritarsi dal gioco.

Durante la nona puntata del Gf Vip andata in onda lunedì 3 febbraio, il conduttore Alfondo Signorini ha chiesto a Carlotta di dirigersi nella Mistery room dove le ha chiesto se fosse sicura della sua decisione.

Malessere e attacchi di panico, Carlotta abbandona la Casa

"Abbiamo notato che stai un disagio molto profondo, si legge in modo notevole e non vogliamo che tu soffra" ha detto Signorini. "Alfonso - ha risposto Carlotta - ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di partecipare questo reality. È stata un'esperienza che mi ha fortificata, però sono arrivata dopo un mese e mi sento come una farfalla chiusa sotto un bicchiere di plastica, mi manca il respiro, ho avuto anche attacchi di panico, ed è giusto per me e per la mia famiglia che io abbandoni il gioco. Non voglio farmi del male. Ringrazio chi mi ha sostenuta e che ha imparato a conoscermi". "Mi dispiace, - ha concluso il presentatore - ma voglio che tu sia serena".

L'appello a telespettatori

Dopo aver salutato i compagni di avventura l'ormai ex concorrente ha varcato la porta rossa abbandonando definitivamente la casa. In diverse occasioni la Maggiorana aveva palesato il suo continuo malessere rivolgendo un appello ai telespettatori per essere eliminata.