Grande Fratello Vip, chi è Carlotta Maggiorana: lavoro e vita privata della concorrente

Chi è Carlotta Maggiorana, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla modella ex Miss Italia, dalle informazioni biografiche a quelle professionali, ecco una scheda che fornisce tutti i dettagli. Il reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti.

Grande Fratello Vip 2020, chi è Carlotta Maggiorana: lavoro

Sin da bambina, la vincitrice di Miss Italia 2018, ha una forte passione per il ballo che la porta a frequentare, nel 2002, l’Accademia di danza a Roma. Il vero e proprio debutto televisivo avverrà qualche anno dopo nel 2010 quando entra nel ruolo di valletta nel cast di Avanti di un Altro, trasmissione in onda in prima serata di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis.

Nel 2012, partecipa a Veline e successivamente a 'Paperissima'. Nel frattempo ottiene piccoli ruoli in due film, 'Tree of life' di Terrence Malick e 'Un fantastico via vai' di Leonardo Pieraccioni, e nella fiction 'L'onore e il rispetto'.

Grande Fratello Vip, chi è Carlotta Maggiorana: marito e figli

Nata il 3 gennaio del 1992 e cresciuta a Montegiorgio, in provincia di Fermo, Carlotta è la prima Miss Italia sposata. Il marito si chiama Emiliano Pierantoni, e i due sono convolati a nozze nel 2017 un anno prima della sua vittoria a Miss Italia.

Grande Fratello Vip, chi è Carlotta Maggiorana: foto