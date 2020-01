Grande Fratello Vip, chi è Andrea Montovoli: lavoro e vita privata del concorrente

Andrea Montovoli è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini come conduttore e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sull'attore dalle informazioni biografiche a quelle professionali, ecco una scheda che fornisce tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, chi è Andrea Montovoli: lavoro

La sua carriera professionale ha avuto inizio appena 18enne, nel 2003, come attore teatrale per poi debuttare al cinema e in tv 3 anni dopo. Nel 2010 prosegue con il cinema recitando nel film 'Scusa ma ti voglio sposare' di Federico Moccia. Successivamente gira come protagonista Piazza giochi (2010), Una canzone per te (2010), Balla con noi (2011) e Poker Generation (2012). In tv partecipa a L'ispettore Coliandro (2009), Notte prima degli esami '82 (2011), Natale a 4 zampe (2012), Un matrimonio, regia di Pupi Avati (2013) e Provaci ancora prof (2013).

Grande Fratello Vip, chi è Andrea Montovoli: partecipazioni ad altri reality

Nel 2009 partecipa al talent della Rai 'Ballando con le stelle' dove si è classificato al secondo posto. Nel 2015 prende parte alla decima edizione de L'isola dei Famosi su Canale 5, nello stesso anno recita in Infernet. Nel 2016 entra in Bella più di prima, il docu-film di La5 e nel 2018 partecipa al reality show di Rai 2 Pechino Express.

Grande Fratello Vip, chi è Andrea Montovoli: vita privata

Andrea Montovoli è nato il 12 marzo 1985 a Porretta Terme sull'Appennino bolognese. A lui sono stati attribuiti flirt con Fanny Neguesha, Cecilia Rodriguez e Cristina Buccino, durante la sua partecipazione al reality show L’Isola di Famosi, ma sono stati smentiti. Nel 2016 si è fidanzato con Luna Graziano, dj ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A giugno del 2018 si fidanza con Francesca Brambilla, la bella show girl di Avanti un Altro.