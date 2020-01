Grande Fratello Vip, chi è Paolo Ciavarro: lavoro e vita privata del concorrente

Paolo Ciavarro è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul conduttore ed opinionista, dalle informazioni biografiche a quelle professionali, ecco una scheda che fornisce tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, chi è Paolo Ciavarro: lavoro

Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Paolo Ciavarro entrerà nella casa più spiata d'Italia seguendo le orme della mamma che partecipò al reality nel 2018. Laureato in Economics and Business presso l’Università LUISS di Roma, ha lavorato in uno studio di elaborazione di dati e di servizi contabili, per poi intraprendere la carriera televisiva. Nel 2013 ha partecipato in coppia con il padre a Pechino Express. Nel 2014, è entrato nel cast di Forum come assistente della conduttrice Barbara Palombelli. Dal 2017 è sbarcato ad Amici di Maria De Filippi, dove si è occupato della conduzione del day time. Lontano dai libri ha coltiva to una grande passione per il calcio. Fino all’età di 17 anni, infatti, ha giocato nella Roma, arrivando a fare un provino per il Manchester City che, però, non è andato a buon fine.

Grande Fratello Vip, chi è Paolo Ciavarro: vita privata

Nato a Roma nel 1991, Paolo Ciavarro ha ereditato il fascino di entrambi i genitori. Il 29enne è un mix tra i due attori con i suoi occhi azzurri ed i capelli biondi. La sua fidanzata storica si chiama Alicia Bosco, ma non è certo che i due stiano ancora insieme. Si vocifera che abbia avuto un flirt con una corteggiatrice Laura Frenna, anche se non confermato.