Coronavirus e Gf Vip, la produzione mostra ai concorrenti la conferenza del premier Conte: ecco le reazioni, tra apprensione e minacce di abbandono

(Nel video in alto, i videomessaggi dei familiari dei concorrenti di Grande Fratello Vip)

"Abbiamo la responsabilità di portare svago al pubblico chiuso in casa, proprio come facevano le ballerine con i soldati al fronte", dice Fabio Testi. "A noi del gioco a un certo punto ce ne sbatte il ca**o. Mi ritiro, me ne vado", replica Antonio Zequila. Sono contrastanti le reazioni (a caldo) dei concorrenti del Grande Fratello Vip, che questa sera sono stati aggiornati sull'emergenza Coronavirus in Italia.

Un video messaggio di Michele Cucuzza, giornalista ed ex concorrente del reality, che ha spiegato agli ex coinquilini la situazione in cui versa il Paese, tra le scuole chiuse e le misure restrittive sugli spostamenti, poi l'ultima conferenza del premier Giuseppe Conte, infine una serie di clip in cui i familiari di ogni concorrente rassicurano circa le proprie condizioni. Così gli inquilini del loft di Cinecittà sono venuti a conoscenza della mobilitazione in corso in Italia. C'è chi è scoppiato a piangere, come Paola Di Benedetto, chi ha minacciato di andarsene, come Zequila, e chi invece, come Adriana Volpe, la più 'televisiva' di tutte, ha proposto di inventare tutorial e 'trasmissioni nella trasmissione' per tenere compagnia ai telespettatori costretti stare in casa: "Visto che anche le palestre sono chiuse, potremmo stabilire un orario in cui mostrare sessioni di allenamento; oppure, all'ora di pranzo, insegnare ricette". A colpire è la reazione di Sossio Aruta: "Ma mica manderanno in onda anche questo momento?", ha domandato stupito, quasi frastornato dalla consapevolezza di provare emozioni così intime in un contesto così pubblico. "Sei già in onda", la risposta di Zequila. La prossima puntata del reality show va in onda domani, mercoledì 11 marzo, in prima serata su Canale 5.