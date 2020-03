Gf Vip, Sossio risponde alla lettera della sua Ursula: "Spero tu sia orgogliosa di me"

(nel video in alto Sossio scrive la lettera ad Ursula)

Sossio Aruta risponde alla lettera inviata dalla compagna Ursula Bennardo ed arrivata nella Casa del Gf Vip. Una missiva, pubblicata anche nel settimanale DiPiù in edicola da ieri, in cui l'ex protagonista del Trono Over di U&D informa il calciatore dello stato di salute della loro bimba Bianca e in cui Ursula velatamente chiede a Sossio di abbandonare il gioco per tornare dalla sua famiglia.

La lettera di Ursula: "Bianca è stata poco bene"

“Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. - rivela Ursula - Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquilizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa. Nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza”.

"Abbiamo bisogno di te"

“Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire. La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del suo capitano: dell’elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie”. “Sossio, mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?“, ha concluso la 37enne.

Sossio risponde alla sua amata

L'ex calciatore, e concorrente di Temptation Island, ovviamente non è rimasto indifferente alle parole della sua amata ed ha deciso di risponderle con una lettera molto dolce e tenera. "Grazie per le notizie che mi fai avere. Spero che tu sia tanto orgogliosa di me. Ti rispetterò sempre amore mio”. Queste alcune delle frasi scritte sul foglio di carta da Sossio.





