Grande Fratello Vip, Zequila conferma il flirt con la Robin's: "Abbiamo peccato e goduto"

"Abbiamo peccato e goduto", Antonio Zequila non nega quanto detto da Eva Robin's a Live non è la D'Urso. Tra loro c'è stato qualcosa in più di una semplice amicizia. Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 3 febbraio, c'è stato il tanto atteso confronto fra i due dopo le piccanti dichiarazioni dell'attrice bolognese che hanno portato alla luce un flirt fra loro.

Il confronto tra Eva Robin's e Antonio Zequila

“Una valanga di anni che non ci vediamo, mi troverai anche invecchiata. Sono un po’ piccata, forse mi hai trovato indegna della tua lista di donne?”. Ha detto Eva mentre Zequila era nel momento 'freeze'. Poi osservandolo ha aggiunto: “Ammazza, sei ancora chiavab*le”. Dopo qualche minuto di monologo in cui la Robin's ha ricordato i vecchi tempi, il concorrente del Gf è stato scongelato e si è diretto verso di lei per abbracciarla e baciarla.

Le domande di Alfonso Signorini

A questo punto dallo studio di Cinecittà Alfonso Signorini ha rivolto due domande a Zequila per chiarire quelle che erano le voci sulla loro liaison. "Come mai nel lungo elenco il nome di Eva Robin's non compare?" ha chiesto Signorini. "Non è vero, - ha replicato Zequila - l'ho citata, ho sempre detto che è una donna sensibile con l'intelligenza di un uomo e io l'ho sempre adorata". Poi di nuovo Signorini: "L'italia si chiede se avete combinato oppure no?" Da qui la risposta di Er Mutanda: "Si può dire il peccato ma non il peccatore". "I peccatori li conosciamo - ha precisato Alfonso - vogliamo sapere il peccato".

Pupo: "Eri in trans"

"Abbiamo peccato e anche goduto" ha concluso Zequila prima che in studio prendesse parola Pupo: "L'amnesia ci sta - riferendosi al fatto che Zequila possa aver dimenticato di aggiungere il nome dell'attrice nell'elenco delle sue conquiste - perché in quel momento eri sicuramente in trans". Momento di gelo. La battuta del cantante ha creato un bel po' di imbarazzo. Finito il confronto tra i due Antonio Zequila è tornato dai compagni della casa che hanno apprezzato la sua sincerità sul flirt con Eva Robin's.