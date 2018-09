Ilary Blasi, sparata hot in diretta: "Addrizza l'orecchio, almeno quello"

Debutto bollente per il 'Grande Fratello Vip'. La prima puntata del reality di Canale 5 è stata punteggiata da doppi sensi sparsi. Complici l'irriverenza di Alfonso Signorini e la spontaneità di Ilary Blasi.

Se il programma è cominciato con la gaffe di un topless involontario di Silvia Provvedi, nel corso della puntata di stasera, lunedì 24 settembre, la conduttrice e l'opinionista non hanno risparmiato battute birichine. Si è partiti dal nome della concorrente Benedetta Mazza che, a dire di Signorini, non è solo un nome ma "un progetto di vita". Per poi passare a sparate varie sui fisici statuari dei concorrenti, come Francesco Monte e alla dote "vietata ai minori" di Valerio Merola. L'apice, infine, con una furiosa Ilary che per richiamare l'attenzione di Ivan Cattaneo ha esclamato un "Ti chiamerò più volte nel corso della puntata, quindi addrizza l'orecchio... almeno quello". Resasi conto della gaffe si è poi giustificata: "Scusate, mi è scappato"