Gf Vip 3, caos Francesco Monte: la versione di Ilary Blasi

E' giallo sulla partecipazione di Francesco Monte al 'Grande Fratello Vip 3'. Dopo le polemiche scoppiate all' 'Isola dei Famosi' a seguito del Canna-gate, pare che i cosiddetti "piani alti" di Mediaset siano contrari all'inclusione del bel tronista al reality show di Canale 5. L'aut aut sarebbe arrivato però solamente nelle ultime ore, dal momento che fino a qualche giorno fa Monte era dato per certo nel cast.

A dimostrarlo l'ultima copertina di 'Tv Sorrisi e Canzoni', dedicata proprio al GF Vip e confezionata prima dell'esplosione della bomba. Nel servizio pubblicato dalla rivista, infatti, a pronunciarsi sulla questione Monte è la stessa conduttrice Ilary Blasi che spiega le ragioni per cui ha scelto il bel tarantino tra i concorrenti del programma. "Francesco Monte? Mi auguro possa trovare la sua identità", afferma, dando quindi per scontato che Francesco entrerà nella Casa. "Tra le donne - aggiunge - scommetto su Eleonora Giorgi, un tipo ingestibile e la Fusco che per la sua esuberanza prevedo che andrà in nomination ogni settimana. Tra gli uomini mi interessano molto Walter Nudo, un para guru moderno".

Le parole di Ilary sono evidentemente anacronistiche e precedenti alle polemiche. "In queste ore - ha fatto sapere 'Dagospia' lunedì - il braccio di ferro tra l'azienda e Endemol. Pare che la candidatura di Monte non sia affatto piaciuta ai piani alti di Mediaset. C'è chi parla di Piersilvio e chi di Antonio Ricci. Certo è che l'ex cognato di Belen, dopo il Canna-Gate dell'Isola per l'ennesima volta è fuori dalla tv".