Gf Vip, scontro infuocato tra Ilary e Corona: volano stracci (e altarini di anni fa)

(Nel video sopra il faccia a faccia tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi)

La vendetta è un piatto che va servito freddo. E così ha fatto Ilary Blasi, che si è presa la sua su Fabrizio Corona a 13 anni da quel maligno scoop lanciato dall'allora re dei paparazzi sul presunto tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento un mese prima del matrimonio. Scoop smentito - anche da Francesco Totti nel suo libro - e finito nell'inchiesta "Vallettopoli".

In Casa per un confronto con Silvia Provvedi, fuori lo aspettava il "trappolone". Ilary non si è lasciata sfuggire l'occasione per rispondere alle recenti frecciatine lanciate da Corona sui social, riguardanti il "veto" che gli avrebbe imposto sulla partecipazione al reality, poi ha sferrato il colpo: "Ti rendi conto cosa mi hai fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti delle persone". "Quello che ha scritto tuo marito è una stronzata - ha tuonato lui, fino a farsi abbassare il microfono per i toni potenti - Non dovevi tirare fuori questo discorso, io ti rovino".

"Vedi che il caciottaro sei tu? - ha incalzato Ilary, sostenuta dagli applausi in studio (e dal tripudio sui social) - Stai facendo la figura del caciottaro. Tu racconti le storie, le tue storie, per fare gli scoop. Prometti ad aspiranti soubrette in cambio di finte interviste chissà che cosa? L'ha capito tutta Italia. Tutti hanno capito che crei gli scoop, li fai e li disfi come piace a te".

Un colpo bassissimo per Corona, che è passato subito al contrattacco: "Sei stata tradita a un mese dal matrimonio, succede a tutti. Siamo tutti cornuti in questa vita, prendila con fiosofia. Non è perché oggi sei una conduttrice dall'alto del tuo posto puoi dire quello che vuoi". L'ultima parola, però, è di Ilary: "Tu hai messo in scena tutto quel teatrino 13 anni fa, in un momento in cui mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio. Fabrizio, io quelli come te li sgamo ancora prima che iniziano a parlare. Non vieni qua a casa mia e fai lo show tuo, perché lo show quando inizia e quando finisce lo decido io, e ti ho detto tutto. E quello che sei l'hai capito tutta Italia. Ciao Fabrizio, buona vita". Sipario.