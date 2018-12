Ilary Blasi via dal GF Vip? L'agenzia della conduttrice rompe il silenzio

Nel calderone di voci che ruotano attorno ai palinsesti Mediaset, ce n'è una che fa più rumore delle altre, ovvero quella della possibile "pausa" di Ilary Blasi dal timone del 'Grande Fratello Vip'. Un rumors dettato da più maliziosi in conseguenza del fatto che il reality di Canale 5 non sta riscuotendo il successo sperato in occasione dell'edizione in corso, la terza.

Ebbene, se fino ad oggi Ilary aveva preferito mantenere il riserbo sulla questione, senza confermare né smentire i pettegolezzi, a rompere il silenzio ci pensa ora la sua agenzia, la 'Notoria' - tra le agenzie di management più famose del mondo dello spettacolo - che dà una risposta secca a quanti hanno insinuato il peggio. Contattata dal FattoQuotidiano.it, Notoria "smentisce l’ipotesi di una pausa della conduttrice".

Mediaset, quali reality in palinsesto nel 2019?

Non è ancora chiara quale sia la situazione dei palinsensti del Biscione. A contendersi i prossimi mesi televisivi sarebbero più reality, e in particolare il probabile ritorno de 'La Fattoria' e la nuova edizione del 'Grande Fratello Nip'. Entrambi sarebbero comunque condotti da Barbara d'Urso. Nel dettaglio, le ipotesi circolate sino a questo momento volevano il ritorno de 'La Fattoria', il Gf Nip pronto a scalare di qualche mese e il Gf Vip in pausa per un anno. Ma i lavori sono ancora in corso. Sul tavolo non ci sarebbe nulla di certo.