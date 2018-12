Ilary Blasi tuona: "Nessun accordo su lite Corona, non mi presto a pagliacciate"

Nei giorni scorsi il 'Corriere della Sera' aveva riportato una memoria depositata dagli avvocati di Fabrizio Corona agli atti del procedimento in cui il Tribunale di sorveglianza di Milano doveva decidere decidere se confermare o no l'affidamento terapeutico dell'ex re dei paparazzi, secondo cui la lite scoppiata lo scorso 25 ottobre tra Corona ed Ilary Blasi era "evidentemente frutto di un accordo al fine di incrementare gli ascolti di una trasmissione che non stava dando i risultati sperati". Oggi però arriva la secca smentita di Ilary, proprio dalle pagine di 'Liberi Tutti', inserto del Corriere. "Non c’era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate - afferma la conduttrice del reality di Canale 5 - se ci fosse stato, lui se la sarebbe giostrata meglio, non mi avrebbe detto quelle brutte parole"

La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al 'Grande Fratello Vip'

La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona è stata un momento televisivo discutibile, ma soprattutto una colorita mobilitazione di massa. Una zuffa iniziata in diretta tv e proseguita per settimane sui social, tra foto di caciotte e i più velenosi sfottò. La ha appassionato chiunque, dal pubblico del Grande Fratello Vip - che a ottobre si è goduto la "prima visione" - fino ai tifosi giallorossi, scesi in campo per difendere la moglie del loro (ex) capitano.