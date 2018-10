GF Vip, Ilary Blasi sfoggia l’abito leopardato: il look animalier divide la rete

Scelgie un look animalier Ilary Blasi per la seconda puntata del Grande Fratello Vip: un abito a fantasia leopardata che non è passato inosservato ai telespettatori pronti a commentare l'outfit alcuni con entusiasmo, altri con qualche frecciatina rispetto alla scelta.

"Solo Ilary Blasi riesce ad essere una gnocca da paura anche con quello straccio di leopardo morto addosso", scrive qualcuno; "Ilary Blasi stasera sembra la gemella della Marini e non è un complimento", ha da ridire qualcun altro accanto a chi nota qualche presunto ritocchino sul viso...

Solo Ilary Blasi riesce ad essere una gnocca da paura anche con quello straccio di leopardo morto addosso #GFVIP pic.twitter.com/2s8ke0RcUE — 𝓛𝓸𝓵𝓪 👑💋 (@Lolaaa__30) 1 ottobre 2018

Ilary Blasi stasera sembra la gemella della Marini e non è un complimento #gfvip — Terry (@terry010390) 1 ottobre 2018

Ilary Blasi assomiglia ogni giorno di più al Ken umano.. #GFVIP — Emanuele Cosenza (@Ema_Cosenza) 1 ottobre 2018