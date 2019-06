Ilona Staller al Gf Vip? Lei conferma: "Stiamo trattando"

Si è messa già in moto la macchina organizzativa del Grande Fratello Vip e inizia a trapelare qualche nome dei protagonisti della prossima edizione. Tra questi Ilona Staller.

L'ex pornostar ha confermato le voci che la vogliono nel cast del reality di Canale 5: "E' una cosa fattibile, ora vediamo, stiamo trattando - ha svelato ai Lunatici, su Radio 2 - Siamo a buon punto, ci sono da limare solo alcune cose".

Con i conduttori Roberto Aduini e Andrea Di Ciancio, Ciccolina ha parlato anche degli uomini di oggi. "Sono single, ma faccio comunque sesso, anche da sola - ha spiegato - Oggi sono aumentati gli uomini che amano altri uomini. Io sono una icona gay, ma ci sono dei mariti che sembrano fedelissimi che hanno a casa moglie e figli e di notte vanno a transessuali o comunque fanno sesso con dei gay. Il mio non è un insulto, è una constatazione. Negli anni '80 non era così".

Non sono cambiati solo gli uomini, ma anche il mondo del porno: "Quando ero insieme a Moana e abbiamo aperto la strada della sessualità in Italia eravamo gioiose. In tutte le mie videocassette c'era un sesso gioioso, divertente, fantastico. Ci siamo divertite, abbiamo vissuto un sesso molto spensierato, con tanto divertimento. Oggi è arrivata la moda del porno fai da te in casa, non so quanto possa piacere. Internet non ha aiutato la pornografia, ormai è tutto gratis. E poi si parla troppo poco di AIDS. Bisognerebbe parlarne di più in radio, in tv e nelle scuole".

Prima del Gf, però, la Staller dà appuntamento a Milano: "Farò una grande asta il prossimo 24 settembre a Palazzo Recalcati. In questa asta ci saranno tutti gli oggetti miei di grande valore storico. Cose vintage, appartenenti alla mia collezione privata. Ci saranno dischi, foto, cassette, quadri, oggettistica erotica, lingerie utilizzata sul set. Poi coroncine, poster e altre cose ancora. Ci sarà da divertirsi. Saranno cose private. Molto private".