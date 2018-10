VIDEO | Gf Vip, siparietto sul divano tra Elia e Ivan: l'ex velino stuzzica, il cantante si scioglie

(Nel video in alto, Elia Fongaro e Ivan Cattaneo si stuzzicano)

E' sempre più stretto il rapporto tra Elia Fongaro e Ivan Cattaneo. Se in un primo momento era solamente il cantante a stuzzicare l'ex velino di 'Striscia la notizia', ora anche il giovane modello si diverte a fare provocazioni. L'ultimo episodio ieri sera, quando sdraiati sul divano si sono resti protagonisti di un ironico botta e risposta.

"Sei l'unica star degli anni Sessanta che ho conosciuto, ma sei così attuale, così vero", ha esordito Elia, che ha poi rincarato la dose per solleticare l'amico: "Sei una persona affidabile, rassicurante, che c'è. Ci sei sempre stato quando c'è stato bisogno. Sei l'uomo che tutte le donne vorrebbero".

La replica non si è fatta attendere. E, tra il serio e il faceto, il cantante si è lasciato andare ad una sarcastica 'dichiarazione d'amore': "Grazie, ti ricorderò nelle mie preghiere. Ora ti dico io una cosa. Tu sei un diamante in un oceano di fango, tu sei una lacrima che non vorrei mai perdere piangendo, tu sei la luce del mattino, tu sei il sole visto dall'alto che può essere sia alba che tramonto, i tuoi ochi sono laghi in cui annegare dolcemente".