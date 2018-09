GF Vip, Ivan Cattaneo choc: "Rifiutare una donna è peggio che violentarla". Ora rischia

E' polemica su Ivan Cattaneo al 'Grande Fratello Vip'. Durante una conversazione con i coinquilini, il cantautore e pittore si è lasciato andare ad una frase choc: "Rifiutare una donna è peggio che violentarla", ha affermato. Gli altri concorrenti hanno replicato ai suoi toni, ma lui ha ribadito il concetto spiegando che nella violenza sessuale "almeno la donna si sente oggetto del desiderio".

La discussione non è sfuggita ai telespettatori, che hanno riversato la loro indignazione in rete. E' probabile dunque che la questione verrà discussa in occasione della prossima puntata del reality, in onda martedì 2 ottobre, in prima serata, su Canale 5. La diatriba si aggiunge alle tensioni già alimentate dalla tramissione a causa della possibile partecipazione di Lory Del Santo e della presenza di Francesco Monte, non gradito al Codacons.