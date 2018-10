GF Vip| Bomba nella notte, Cattaneo esplode: "Schifo, ora lascio il programma"

(Nel video in alto, Ivan Cattaneo infuriato)

Ivan Cattaneo non l'ha presa bene. Il cantante de 'La zebra a pois' è sbottato contro i coinquilini Elia Fongaro e Martina Hambdy, colpevoli di avergli teso uno scherzo nella serata di ieri. In particolare, i due gli hanno nascosto alcuni degli affetti personali che lui ha con sé nella Casa: il colluttorio, la mascherina per dormire e un plaid.

Cattaneo, complice forse la tensione accumulata dopo un mese di 'reclusione', non c'ha visto più. "Che gusto c’è a fare queste cose?", ha urlato, "Non sono né televisive, né belle, né interessanti, sono da beceri, da gente che non sa fare spettacolo, che non sa fare niente. Dei poveracci! Chiunque sia stato è un poveraccio. Cretini, siete dei cretini, solo dei cretini".

Quindi, all'apice della tensione, ha minacciato di abbandonare defininitivamente il gioco: "Adesso lascio il Grande Fratello. Queste sono cose da campeggio da dodicenni. Ma che schifo. Cretini, questo siete. Domani mattina presto me ne vado! Andate a fare in cu*o".

Al momento, Ivan è ancora in gara. E' probabile infatti che, una volta passati i bollori iniziali, perdonerà i ragazzi che si sono macchiati di una piccola marachella.