Bufera su Ivan Cattaneo, prima palpa Elia poi attacca: "Forse ha un amante potente fuori". La rete insorge

L'atteggiamento tenuto da Ivan Cattaneo al 'Grande Fratello Vip' sta dividendo i telespettatori. Il cantautore, unico concorrente dichiaratamente omosessuale, si lascia spesso andare ad apprezzamenti nei confronti di Elia Fongaro, ma secondo l'opinione di alcuni telespettatori, il suo modo di fare si starebbe rivelando, giorno dopo giorno, eccessivo. Lo stesso Elia ieri ha sbottato: "Ti chiedo di avere rispetto nei miei confronti"

L'atteggiamento di Ivan Cattaneo scatena la rete

Già durante l'ultima puntata del reality, Ivan era stato bersagliato dalla rete perché avrebbe approfittato della prova settimanale per avvicinarsi al giovane. Tutto però si era risolto con una risata. Ora però la sua insistenza sembra infastidire il pubblico. "Votate Cattaneo e fatelo uscire che ha anche rotto il caz** - tuona una utente - A me la scena della noce buttata nella bocca di Elia ha fatto cacare e mi ha dato fastidio. Se l'avesse fatto un uomo ad una donna, idem. Ma mi incazzo perché la cosa fa ridere solo perché è Gay. Anche no". "Povero Elia - attacca un'altra persona - deve subire le occhiate e le aggressioni di un Ivan Cattaneo che sta superando i limiti del pudore e della decenza. Però se solo Elia dicesse qualcosa subito ad accusarlo di omofobia, che mondo povero siamo".

Elia contro Ivan: "Abbi più discrezione nei miei confronti"

Lo stesso Elia,appunto, nella giornata di ieri ha messo un freno al comportamento dell'uomo. "Ti chiedo per favore nel rispetto dei miei confronti di avere più discrezione, ok? - gli ha detto - Io ho molta simpatia nei tuoi confronti, mi sto affezionando a te, ti trovo una persona fantastica, ma ti chiedo di pensare anche alle altre persone". Ivan ha replicato:“Ma non fare il moralista! Quindi non andiamo a dormire insieme domani?” Elia:“E’ preferibile evitare”. “Non sai cosa ti perdi. Bisogna essere al di sopra della morale. Se avessi pensato a tutto quello che diceva la gente 40 anni fa non sarei stato nessuno. Non fare il provinciale”. Secca la risposta di Elisa: “Non voglio che certe cose vengano ingigantite da fuori, ti prego di rispettarmi. Giochiamo, scherziamo, ma non andiamo oltre”. “Mi dispiace per te. Credevo tu fossi più avanti. Ti preoccupi troppo del fuori. Cerca di liberarti, essere te stesso senza freni. non preoccuparti della gente da casa”. “Tu devi parlare per te, io parlo per quello che fa stare bene me. Capisco che la tua palpata era per scherzo, però è troppo…”. “Non era data proprio per scherzo…”

"Può darsi che Elia abbia un amante potente fuori"

L'atteggiamento di Ivan resta però ambiguo. Nonostante l'interesse tradito per il coinquilino, infatti, nelle scorse ore ha lanciato una pesante insinuazione: "Può darsi che abbia un amante molto potente fuori. Lui non voleva venire, è stato spinto. Dice che non lo aveva previsto. Non amante sentimentale… Va beh non posso parlare qua, facciamo la rivoluzione. Può darsi che mi sbagli, ma mi sono fatto un’idea. Me la tengo per me. Chi può essere non lo dirò mai”. E ancora: "Mi ha fatto capire che non gli interessa il Grande Fratello, sembra che snobbi la possibilità di diventare famoso. Lui da fuori ha avuto una spinta, ma non raccomandazione. Lo hanno convinto a entrare".