Ivan Gonzalez rivela: “Mio padre mi ha avuto a 15 anni. Ho il cognome di mia nonna”

(Ivan Gonzalez racconta la sua difficile infanzia)

A meno di una settimana dall’inizio della reclusione nella Casa del Grande Fratello Vip, gli inquilini cominciano a conoscersi meglio rivelando dettagli sconosciuti sulla propria vita privata. Poco fa è stato Ivan Gonzalez a raccontare la sua difficile infanzia alle compagne Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, con cui ha ripercorso il delicato rapporto con il padre che lo ha messo al mondo quando aveva solo 15 anni.

A quanto si desume dalla conversazione, solo una volta adulto il modello spagnolo 27enne ha allacciato i rapporti con il genitore che gli avrebbe chiesto di cambiare il cognome che aveva avuto fino a quel momento. “Io ho il cognome di mia nonna, non ho il suo” ha spiegato Ivan: “Noi in Spagna abbiamo due cognomi, di padre e di madre. Io ho Gonzalez per mio nonno e Lopez per mia nonna. Lui dopo una settimana che ci siamo conosciuti mi ha chiesto di cambiare il mio cognome. Deve capire che sarebbe una mancanza di rispetto per mio nonno, mia nonna e la mia famiglia".

Ivan Gonzalez e i difficili rapporti con il padre

Oggi i rapporti tra Ivan Gonzalez e il padre sono inesistenti. “Con lui non ho più rapporti. So che aveva una fidanzata che mi ha scritto su Instagram, ma ho fatto finta di non aver letto il messaggio”, ha confidato il ragazzo riferendosi a una situazione famigliare che lo fa star male e di cui non ha mai voluto parlare prima di oggi, quando - ha detto - ha sentito di potersi aprire perché si sente come in famiglia.

“Ci sono uomini che a 30 anni diventano padri e sono in difficoltà… Lui era minorenne, non ha colpe”, ha commentato Adriana Volpe riferendosi al difficile trascorso del compagno a cui ha augurato di risolvere quanto prima la difficile vicenda famigliare che di certo tornerà ancora ad essere nuovamnete affrontata.