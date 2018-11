Gf Vip, J-Ax ospite speciale: l'indiscrezione

Ospite speciale in arrivo al 'Grande Fratello Vip'. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte da Today, la prossima puntata del reality, in onda lunedì 19 novembre, in prima serata su Canale 5, potrà contare su una sorpresa d'eccezione: l'incursione di J-Ax.

Per il rapper - in rotazione radiofonica con il singolo 'Tutto tua madre' e presto in libreria con 'I miei 2 centesimi - Consigli a me stesso' - si tratterebbe della prima volta nella trasmissione Mediaset. E, se i rumors venissero confermati, certamente si rivelerebbe uno degli ospiti di maggior spicco collezionati da quest'edizione.

Arriva anche Deianira Marzano?

Tra le altre anticipazioni che circolano in vista della prossima diretta, anche la possibile ospitata di Deianira Marzano, che Alfonso Signorini ha invitato a partecipare per chiarire le accuse mosse a Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi. La influencer napoletana ha affermato infatti di aver visto il calciatore in atteggiamenti ambigui durante una serata trascorsa nella discoteca Hollywood di Milano. E il confronto con la cantante promette scintile.