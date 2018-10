Jane Alexander bacia Elia, il fidanzato Gianmarco esplode sui social

Nella serata di sabato, nella casa del Gf Vip, sono volati baci, non veri (a parte quello che Francesco Monte e Giulia Salemi si sarebbero dati nella notte),ma ‘obbligati’. I concorrenti della casa di Cinecittà, infatti, hanno giocato a ‘Obbligo o verità’ e in molti sono stati costretti a baciarsi.

E’ stato anche il caso di Jane Alexander e Elia. Quest’ultimo è stato ‘obbligato’ a baciare la coinquilina con cui, da settimane, sembra esserci un particolare feeling. E così, a poche ore dal gioco nella casa, il fidanzato dell’attrice, Gianmarco Amicarelli, ha pubblicato un inequivocabile post su Instagram:

“Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso. Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta”.

Poi Gianmarco ha aggiunto degli hashtag altrettanto eloquenti: #noregrets (no rimpianti), #life, #love e #gfvip. Chiaro, dunque, che quel post sia riferito alla fidanzata, chiusa da settimane nella casa del Grande Fratello Vip.

C’è aria di rottura tra i due. Già in una telefonata fatta durante la puntata di giovedì, Gianmarco aveva detto: "Non ho intenzione di parlare di queste cose davanti a tutti e mettere in pasto i miei sentimenti. Voglio parlare fuori con te. Voglio soltanto dirti che l'unica cosa che non deve mai mancare è il rispetto”.

Forse, secondo Amicarelli con quel bacio, seppur dato per gioco, la sua Jane è davvero andata troppo oltre. Ci sarà un nuovo confronto, questa volta faccia a faccia, nella prossima puntata del Gf Vip?

Di seguito il video del bacio tra Jane e Elia: