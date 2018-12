Jane Alexander rompe il silenzio: "Io ed Elia ci stiamo frequentando"

(Nel video in alto, Jane Alexander racconta il rapporto con Elia Fongaro)

La loro love story ha appassionato i telespettatori del 'Grande Fratello Vip' ed ora prosegue anche fuori dalla Casa. Jane Alexander ed Elia Fongaro si stanno conoscendo, frequentando, stanno cercando di capire se il loro legame può funzionare nella vita di tutti i giorni. A raccontarlo è la stessa Jane, intervenuta oggi a 'Domenica Live'.

L'attrice ha raccontato le giornate vissute accanto all'ex velino di 'Striscia la notizia'. “Elia? Credo sia stato fantastico - ha affermato - Nella casa ci siamo dati dei gran baci ed ora ci stiamo vedendo, ci stiamo conoscendo e stiamo capendo che tipo di rapporto vogliamo intraprendere. Non so che tipo di rapporto potrei avere con lui, ma se devo avere un uomo accanto perché non posso averne uno come lui? Secondo me mi vuole un sacco bene”.

Jane Alexander ha lasciato Gianmarco Amicarelli

E' ufficialmente finita, dunque, la relazione con Gianmarco Amicarelli, musicista clase 1991 e compositore di musica indipendente: “Gianmarco mi è stato molto vicino ma mi ha mancato di rispetto, perché mi ignorava e non mi ascoltava", ha spiegato Jane a proposito dell'addio, arrivato proprio durante la permanenza nella Casa. "Passavamo giorni dove non ci parlavamo proprio. Ora ho deciso ‘basta’, l’avevo già deciso nella casa, ora è ufficiale".

I due ormai non si vedono più: "Sono già stata a casa di Gianmarco ed ho portavo via Rocco (il cane, ndr). E’ brutto lasciarsi perché gli voglio bene, ma non voglio stare con lui. Gli chiedo scusa per aver baciato un altro uomo davanti a lui, ma è andata così. Mi ha mandato un messaggio poco fa per ringraziarmi per aver parlato bene di lui a 'Verissimo' e mi ha detto che abbiamo avuto una relazione speciale. E’ una persona molto civile”.