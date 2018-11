Gf Vip, Jane si sente male dopo una discussione con Walter Nudo

Una nottata turbolenta nella Casa del Grande Fratello Vip. Jane e Walter si sono scontrati parlando di salute. Secondo Nudo basta ascoltare il proprio corpo per capire se c'è qualcosa che non va, riuscendo a prendere in tempo anche gravi malattie, facendo infervorare Jane, che ha perso sia il padre che la sorella a causa di tumori asintomatici.

"Dire ascolta il tuo corpo è ok, ma dire che il tuo corpo dice tutto è sbagliato - ha tuonato l'attrice - Non è così. Quale parte di asintomatico Walter non capisce? Se uno ha il tumore al cervello, il suo cervello non lo avvisa in tempo che c'è qualcosa che non va. Non ditemi che il corpo ci fa sapere tutto quello che abbiamo! Il corpo non dice tutto, magari ci parla in alcuni casi, ma non svela tutto. Questa del corpo che dice tutto è una gran caz***".

Alla fine della discussione Jane ha accusato un malore: "Sto male, mi viene da vomitare". Assistita dalle ragazze si è ripresa poco dopo e la mattina pace fatta anche con Walter.