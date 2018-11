Jane Alexander, il ritorno a casa si complica: "Piango e faccio fatica a mangiare"

E' un momento molto particolare per Jane Alexander. Reduce dal 'Grande Fratello Vip', dove ha vissuto un flirt con il coinquilino Elia Fongaro, l'attrice e modella sta lentamente tornando alla vita di tutti i giorni. Tornata a casa, deve fare i conti con l'ex fidanzato Gianmarco Amicarelli, lasciato proprio durante l'esperienza nel reality show. E non è facile per lei chiarire i sentimenti. Lo lascia intendere su Instagram, dove pubblica un forte sfogo: "Piove. Sono per strada senza ombrello e no, non è una pioggia forte ma la giornata uggiosa mi si addice, in parte".

Nel messaggio, Jane lascia intendere di sentirsi dentro ad una tempesta. "Dico in parte perché di cose belle ce ne sono tante - scrive - e sorrido come una scema senza motivo, ma mi viene anche da piangere e faccio fatica a mangiare, e ogni passo che faccio porta nella direzione giusta, ma costa fatica. Sono circondata da amore, e questo è tutto. Respira. Respira".

Jane ed Elia dopo il 'Grande Fratello Vip'

Fuori dal loft di Cinecittà, la donna ha rincontrato Elia, uscito appena una settimana prima. “Penso che sia stato rispettoso, che mi abbia voluto dare prima il tempo di capire cosa volessi” ha risposto ai giornalisti, incalzata sul tema, “Si sta comportando da gentiluomo”

Jane e l'ex fidanzato dopo il 'Grande Fratello Vip'

E i rapporti con Gianmarco, invece, come vanno? "Lo ringrazio per non aver parlato male di me” ha esordito dicendo "Per non avermi attaccata, parlando solo dei propri sentimenti. Anche io nella Casa ho cercato di rispettarlo, probabilmente non l’ho fatto abbastanza se provo dolore per il modo corretto in cui si sta comportando". La storia, durata quattro anni, era destinata a finire già prima dell'ingresso di Jane in trasmissione: “Con Gianmarco c’era un forte problema di comunicazione. Vorrei che fosse chiaro che questa cosa non è successa perché è arrivato Elia, non è che mi è partito l’ormone per il ragazzo più giovane ed ho lasciato l’uomo che mi voleva sposare. I problemi con il mio fidanzato che sono esplosi nella Casa”.