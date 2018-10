Gf Vip, Jane Alexander in lacrime

(Nel video sopra le lacrime di Jane Alexander)

Il martedì è sempre una giornata di bilanci nella Casa del Grande Fratello Vip. Si commentano le nuove nomination, la diretta, e c'è anche spazio per le lacrime se ad uscire è stato qualcuno a cui si era particolarmente legati.

Questa settimana tocca a Jane Alexander, che appena sveglia è scoppiata a piangere per l'eliminazione di Enrico Silvestrin. "L'ultima persona con cui pensavo di legare qui dentro era Enrico - ha confidato alle altre ragazze in giardino - Mai avrei pensato di piangere per lui. Lo so che ora lui sta una favola, sto piangendo per me".