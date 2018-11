Gf Vip, Jane in lacrime per la lettera del figlio: "Non sono arrabbiato con te"

(Nel video sopra la lettera del figlio di Jane)

Un pianto liberatorio in cui c'era tutto. Gioia, tensione, commozione, nostalgia, ma soprattutto l'amore di una mamma. Jane Alexander non ha trattenuto le lacrime quando, nella diretta di lunedì, ha ricevuto una bellissima lettera di suo figlio Damiano.

La sua più grande preoccupazione era di aver deluso il ragazzo per la relazione con Elia, nata in Casa, che le ha fatto mettere in discussione la storia con il suo compagno. "Cara mamma, ti sto scrivendo una lettera per eliminare le tue incertezze sul mio stato d'animo - ha scritto Damiano - Pure tu mi manchi un sacco e aspetto irrequieto il tuo ritorno".

Poi le parole più belle: "Sono 15 anni che convivo con te, 15 anni e 9 mesi e per questo ti conosco estremamente bene e ho imparato a capire le tue decisioni, perché c'è un motivo dietro ognuna. Per questo non sono per niente arrabbiato con te e ti supporterò in tutte le tue scelte. Inoltre, anche se non lo conosco, Elia mi sembra una persona simpatica e rispettabile. Detto questo, Ti voglio un sacco di bene mamma".