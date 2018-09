Gf Vip, Jane Alexander parla dei suoi problemi con l'alcol: "Soffrivo di binge drinking"

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni e tra gli inquilini si sta già creando un bel feeling. Divisi tra la Casa e la Caverna, i due gruppi si stanno conoscendo meglio e non mancano momenti di intimità e confidenze.

C'è chi preferisce ascoltare e chi invece si mette in gioco svelando i retroscena più privati, come Jane Alexander che ha parlato dei problemi avuti in passato con l'alcol: "Soffrivo di binge drinking. Non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi".

"Mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un problema" ha spiegato l'attrice ai suoi compagni d'avventura, che si sono dimostrati molto premurosi nei suoi confronti. Nel giugno scorso sono ricorsa all'aiuto degli Alcolisti Anonimi - ha detto ancora Jane - Li ho frequentati anche poco, perché non ero una vera e propria alcolista, e quindi mi pareva di abusare del loro aiuto, ma da giugno non ho più toccato un goccio di alcol".

Una bella storia quella di Jane, che sicuramente avrà ancora molto altro da raccontare ma soprattutto da dare agli altri concorrenti. Il Grande Fratello fa parte della sua rinascita.