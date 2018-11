Gf Vip, Jane ripensa a Gianmarco: "Mi mancherà fare l'amore con lui. E' speciale"

Il 'Grande Fratello Vip' ha segnato senz'altro una svolta per Jane Alexander. E non solo professionale, visto che la modella ed attrice non aveva mai partecipato prima ad un reality show, ma soprattutto sentimentale, dal momento che proprio nella Casa di Cinecittà si è accorta del raffreddarsi dei sentimenti rispetto al fidanzato, il musicista Gianmarco Amicarelli.

Giorgio dopo giorno, la donna, che fino a qualche giorno fa è ha avuto un flirt con Elia Fongaro, prende sempre più consapevolezza delle sue sensazioni. "So che mi mancherà fare l’amore con lui, è speciale - ha confidato oggi ai coinquilini - Mi chiedo se lo avrei sposato se non fossi entrata qui dentro. Questa sera ho rivissuto tutto e ho pensato a quanto male posso avergli fatto".

Una volta in Confessionale, Jane ha spiegato però che il suo non è certo un passo indietro: "Non ho nostalgia di Gianmarco, ho nostalgia di quello che eravamo noi, di quello che siamo io e Gianmarco. Penso a quello che mi potrà dire lui, fuori di qui. Cosa potrò rispondere io... Mi faccio un po' di immagini nel cervello ma in nessuna di queste vedo io e lui che torneremo insieme".