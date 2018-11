Jane Alexander choc: "Ho chiesto al famoso duo comico di fare l'amore insieme"

Siparietto bollente al 'Grande Fratello Vip' per Jane Alexander, che durante un momento di relax con i conquilini ha confessato un episodio piccante avvenuto in passato: la ex modella ed attrice ha fatto una proposta indecente ad un famoso duo comico italiano.

Jane ha confidato ai concorrenti di aver perso la testa per i due ed ha così pensato di inviare loro un messaggio. Mistero sull'identità dei diretti interessati. "C'è stato ad un certo punto un duo comico piuttosto noto italiano ed io ero andato in totale fissa per questi qua e continuavo a dire che un giorno o l'altro sarebbero stati miei - ha spiegato Jane - Un giorno scrivo ad uno di loro: 'Mi piaci. Ho sempre sognato di fare l'amore con te e coso, quindi se vuoi contattarmi questo è il mio numero di telefono' ".

Immediata la reazione di Fabio Basile, che si è mostrato perplesso. E Jane: "Non sarebbe stata un'orgia, ma una threesome, in tre...". I toni però lasciano intendere che il sogno erotico di Jane non si è mai avverato.

QUI il racconto di Jane, al minuto 2.00 ---> http://c.ityne.ws/1ts