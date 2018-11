"Sesso a tre con Jane Alexander?", Pio e Amedeo replicano senza filtri

Pio e Amedeo non potevano certo farsi sfuggire l'occasione. E così, dopo la confessione bollente di Jane Alexander ("Ho chiesto ad un noto duo comico italiano di fare l'amore insieme"), i due comici pugliesi colgono la palla al balzo per scherzarci su: "In molti ci state scrivendo - scrivono su Instagram - Ovviamente non siamo noi. Altrimenti mica stava senza stampelle #comeildottorhouse".

La confessione hot di Jane Alexander

Le parole di Jane fanno il giro della rete da stamattina. Durante una chiacchierata con i coinquilini, la ex modella ed attrice ha confidato di aver avanzato a due famosi comici italiani una proposta indecente, senza però fare il nome dei diretti interessanti (e senza chiarire se la proposta si è poi "concretizzata"). Tanti gli utenti della rete che hanno pensato al duo comico foggiano, tra i personaggi più in vista degli ultimi mesi, ma niente da fare. Il totonomi continua...