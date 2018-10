Gf Vip, Jane confessa: "Mi piace Elia", ma la reazione dell'ex velino è spiazzante

(Nel video sopra Jane si confida con gli altri su Elia)

Ha bisogno di parlare e confrontarsi Jane Alexander, sempre più confusa sulla sua storia con il musicista Gianmarco Amicarelli, che qualche sera fa le ha chiesto di sposarlo urlando fuori dalla Casa. L'attrice si è avvicinata molto a Elia, che certamente non la aiuta a risolvere i suoi dubbi.

Il rapporto con il suo compagno non andava già da prima del reality: "La persona che ho fuori sa che io volevo parlare con lui e mi ha sempre detto no, pensando volessi solo litigare - ha spiegato parlando in camera con Francesco, Benedetta e Stefano - E' evidente che se uno cerca di parlarti è perché ci sono situazioni che non vanno. Volevo parlare, capita, siamo una coppia e le coppie devono parlare. Poi c'è stata questa specie di bolla prima di entrare qua. Mi chiedeva di non tradirlo nella Casa".

Nessun tradimento, come le fa notare Benedetta, anche se Jane ammette: "Non sto facendo niente, ma da casa certi sguardi si vedono". E gli sguardi con Elia, in effetti, sono vere bombe. Con lui l'attrice sta bene, come ha confessato al Grande Fratello: "Mi hanno fatto vedere le immagini di me e Elia. Ho spiegato che io cerco un sostegno, un certo tipo di affettuosità, un appoggio, qualcuno che mi porti in alto e questa persona l'ho trovata in Elia. Ho detto alle ragazze che Elia mi piace, poi sono andata da lui. Gli ho detto che mi sono esposta e che mi piace. Lui ha sorriso e mi ha detto che sono pazza. Poi basta, chiuso il discorso". La cosa si fa seria...