Gf Vip, Jane crolla dopo l'eliminazione di Elia

(Nel video sopra il pianto di Jane)

E' stata una doccia gelata per Jane l'eliminazione di Elia. L'attrice, in crisi con il compagno, si è legata molto a Fongaro, ma ora il suo percorso nella Casa continua senza di lui. E non è affatto semplice.

La mattina dopo la diretta, Jane è assalita dallo sconforto e in camera scoppia in lacrime. "Non mi passa" confida a Giulia Salemi, accanto a lei per consolarla. "E' bello se ti manca - spiega Giulia - Perché significa che è reale. Ti ha smosso qualcosa. Vedila come una cosa positiva perché non è solo una sbandata, questa reazione equivale a qualcosa di reale. Lui ha significato qualcosa, ti ha fatto riflettere. Fuori qualcosa della tua vita non va bene purtroppo e va modificata. Magari uscirai, rivedrai Elia e non proverai niente, sarà un amico, oppure no. A prescindere però ti ha fatto capire che qualcosa della tua vita non va bene, altrimenti non prendi una sbandata di questo tipo. Tu sei qui per fare il tuo percorso, poi se hai trovato la tua spalla è una cosa bella ed è ancora più bello che l'avete vissuta molto intensamente. Voi vi siete sbilanciati ed è bellissimo".